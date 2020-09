Futbal: Bale sa vracia do Tottenhamu na hosťovanie

Londýn 19. septembra (TASR) - Gareth Bale sa po siedmich rokoch vrátil do Tottenhamu Hotspur. Londýnčania ho z Realu Madrid získali na ročné hosťovanie. Spoločne s nám sa do anglickej metropoly presťahoval aj obranca Sergio Reguilon, "biely balet" za neho zinkasoval 30 miliónov eur, ďalších päť miliónov je vo forme bonusov. S Tottenhamom podpísal zmluvu na päť rokov.



Bale odišiel do Realu v roku 2013 za 85 miliónov libier a doteraz je najdrahším Britom v histórii futbalu. Počas siedmich sezón dvakrát získal ligový titul, jeden domáci pohár a štyrikrát triumfoval v Lige majstrov, vo finále 2018 sa podieľal dvoma gólmi na víťazstve nad FC Liverpool (3:1). Celkovo odohral za Real 251 zápasov a strelil 105 gólov. Vinou zranení však postupne prišiel o miesto v základnej zostave a na povrch vyplávali aj nezhody s trénerom Zinedineom Zidaneom. "Je fajn byť späť na mieste, kde som si spravil meno. Dúfam, že pomôžem tímu a získame aj nejaké trofeje. Vždy som si hovoril, že raz by bolo pekné sa vrátiť," citoval Balea web BBC.



Dvadsaťtriočný ľavý obranca Reguilon je odchovanec Realu Madrid, v uplynulom ročníku zažiaril na hosťovaní v FC Sevilla, ktorému pomohol k víťazstvu v Európskej lige. Súčasťou dohody je klauzula o spätnom odkúpení po dvoch sezónach za 40 miliónov eur. Informovala o tom agentúra AFP.