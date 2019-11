Bale už trénuje, ale v sobotu Realu proti Betiusu nepomôže

Madrid 1. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nastúpia v sobotnom ligovom zápase s Betisom Sevilla bez Garetha Balea. Walesan síce začal trénovať, ale ešte si stopercentne nedoliečil zranené lýtko.



"Zlepšuje sa mu to, ale ešte nie je k dispozícii. Pokračuje krok za krokom," povedal tréner Realu Zinedine Zidane podľa agentúry AFP. Tridsaťročný krídelník sa začiatkom týždňa postaral o rozruch, keď sa v pondelok stretol v Londýne so svojím agentom. Okamžite sa obnovili špekulácie o jeho odchode z Madridu. "Je tu s nami, trénuje a maká. Očividne som ho sem mal zavolať, pretože ja neviem nič viac," reagoval Zidane na piatkovej tlačovej konferencii.



V sobotu sa pravdepodobne nepredstaví ani James Rodriguez, ktorý cez týždeň letel domov do Kolumbie, aby bol pri narodení svojho druhého potomka. Síce sa už vrátil do Španielska, jeho štart sa však neočakáva. Zidaneovi bude chýbať aj Nacho, ktorého trápi koleno, Marco Asensio je dlhodobo mimo hry.