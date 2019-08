Bale zostane v Reale, potvrdil to Zidane

Baleovo meno sa celé leto spájalo s odchodom z Realu, na spadnutie bol jeho prestup do čínskeho klubu Ťiang-su Su-ning, ktorý stroskotal iba na výške odstupného.

Madrid 18. augusta (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale neodíde v tomto prestupovom období z Realu Madrid. Po včerajšom víťazstve 3:1 na pôde Celty Vigo v 1. kole La Ligy to uviedol tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane, ktorý tak ukončil dlhotrvajúce špekulácie o odchode 30-ročného krídelníka zo španielskeho veľkoklubu.



Práve Bale pripravil Karimovi Benzemovi prvý gól hostí v 12. minúte. "Zostane v tíme a všetci by sme to mali brať ako pozitívnu vec," povedal Zidane na adresu Balea. Francúzskeho kormidelníka na štarte sezóny rozosmutnilo zranenie Edena Hazarda, 28-ročný belgický reprezentant si v piatok na tréningu poranil stehno a chýbať bude mužstvu tri až štyri týždne.



"Zranenie Edena bolo pre nás nešťastím, no to nijako nezmenilo plány, aké sme mali s Baleom v tomto zápase. Gareth, rovnako ako všetci ostatní hráči, ukážu, že nosiť tento dres je hrdosť," citovala Zidana agentúra DPA.



Baleovo meno sa celé leto spájalo s odchodom z Realu, na spadnutie bol jeho prestup do čínskeho klubu Ťiang-su Su-ning, ktorý stroskotal iba na výške odstupného. Waleský reprezentant nastúpil v príprave iba v troch zo siedmich duelov a vždy iba z lavičky.



V prvom zápase v La Lige však figuroval v základnej zostave a prispel svojím výkonom k víťazstvu hostí. Tí bodovali naplno, hoci dohrávali duel bez Luku Modriča. Chorvátsky tvorca hry Realu v 56. minúte v súboji pri čiare stúpil na achilovku Denisa Suareza a rozhodca ho po prezretí videa poslal predčasne pod sprchy.



Real aj s 10 hráčmi dokázal poistiť svoj náskok ďalšími dvoma gólmi. Najskôr slovenský reprezentant v drese Celty Stanislav Lobotka nedostúpil Toniho Kroosa a ten výstavnou ďalekonosnou strelou od brvna zvýšil na 2:0 a desať minút pred koncom sa presadil aj Lucas. Skóre uzavrel v nadstavenom čase domáci Iker Losada.



"Bolo pre nás dôležité dobre odštartovať ligu. Je skvelé, že sme získali tri body v takom náročnom dueli, ako bol tento. Odchádzame domov s dobrým pocitom," pochvaľoval si Zidane. Na jeho slová nadviazal kapitán Realu Sergio Ramos.



"Bol to pre nás dobrý spôsob, ako začať ligovú sezónu. Po všetkých tých špekuláciách a názoroch sme šťastní, že sa konečne začalo súťažiť naostro. Odštartovali sme plní energie," tešil sa skúsený stopér. Lobotka hral za domácich do 75. minúty.