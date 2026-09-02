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Balogun na poslednú chvíľu odmietol prestup do Evertonu
Everton sa po konzultáciách medzi lekárskymi tímami oboch klubov napokon rozhodol prestup dokončiť, Balogun však na poslednú chvíľu z dohody cúvol.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Transfer amerického futbalistu Folarina Baloguna z AS Monaco do Evertonu stroskotal iba niekoľko minút pred uzavretím prestupového obdobia. Dvadsaťpäťročný útočník absolvoval v Anglicku lekársku prehliadku, po ktorej však predstavitelia liverpoolského klubu vyjadrili pochybnosti o jeho zdravotnom stave.
Everton sa po konzultáciách medzi lekárskymi tímami oboch klubov napokon rozhodol prestup dokončiť, Balogun však na poslednú chvíľu z dohody cúvol. „Päť minút pred uzavretím prestupového obdobia som zmluvu podpísal ja aj Everton. Hráč sa však rozhodol, že ju nepodpíše,“ uviedol výkonný riaditeľ Monaka Thiago Scuro.
Balogun podľa neho nebol spokojný s prístupom anglického klubu počas zdravotnej prehliadky. „Nemám dobrý pocit z toho, ako sa ku mne klub zachoval a z toho, že lekárske oddelenie Evertonu vyjadrilo pochybnosti o mojej budúcnosti a zdravotnom stave. Nič mi nie je, preto sa necítim komfortne podpísať tam dlhodobú zmluvu,“ sprostredkoval Scuro stanovisko hráča. Špekulovalo sa, že Everton sa pokúsil znížiť pôvodne dohodnutú sumu 40 milión libier, brazílsky funkcionár to však nepotvrdil.
Balogun upútal pozornosť na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informácie priniesla agentúra AFP.
Everton sa po konzultáciách medzi lekárskymi tímami oboch klubov napokon rozhodol prestup dokončiť, Balogun však na poslednú chvíľu z dohody cúvol. „Päť minút pred uzavretím prestupového obdobia som zmluvu podpísal ja aj Everton. Hráč sa však rozhodol, že ju nepodpíše,“ uviedol výkonný riaditeľ Monaka Thiago Scuro.
Balogun podľa neho nebol spokojný s prístupom anglického klubu počas zdravotnej prehliadky. „Nemám dobrý pocit z toho, ako sa ku mne klub zachoval a z toho, že lekárske oddelenie Evertonu vyjadrilo pochybnosti o mojej budúcnosti a zdravotnom stave. Nič mi nie je, preto sa necítim komfortne podpísať tam dlhodobú zmluvu,“ sprostredkoval Scuro stanovisko hráča. Špekulovalo sa, že Everton sa pokúsil znížiť pôvodne dohodnutú sumu 40 milión libier, brazílsky funkcionár to však nepotvrdil.
Balogun upútal pozornosť na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku, ale bol aj v centre veľkej kontroverzie, keď mu zrušili trest za červenú kartu po údajnej intervencii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informácie priniesla agentúra AFP.