Balotelliho budúcnosť v Brescii je nejasná, tvrdí prezident

Brescia 28. mája (TASR) - Budúcnosť Maria Balotelliho v talianskom futbalovom tíme Brescia Calcio je nejasná. Tvrdí to prezident klubu Massimo Cellino, podľa ktorého je pôsobenie útočníka od jeho augustového príchodu sklamanie.



"Mysľou už nie je s naším klubom," uviedol Cellino na adresu Balotelliho pre televíziu Telelombardia: "Mám ho rád a dúfal som, že atmosféra domova a túžba dostať sa do národného tímu na neho budú mať pozitívny vplyv. Všetci sme sklamaní."



Balotelli prišiel do Brescie vlani v lete z francúzskeho Olympique Marseille a s klubom podpísal trojročný kontrakt. Jeho cieľom bolo dostať sa do nominácie na EURO 2020, ktoré pre pandémiu koronavírusu odložili na budúci rok. Dvadsaťdeväťročný hráč zaznamenal v 19 dueloch päť gólov a klub, v ktorom hráva aj slovenský futbalista Nikolas Špalek, figuruje v tabuľke prerušenej Serie A na poslednej priečke.



Od 4. mája, keď v Taliansku pre kluby prvýkrát uvoľnili opatrenia v boji s koronavírusom, sa Balotelli nie vždy zúčastnil na tréningoch mužstva. "Bola by chyba zo všetkého viniť Maria, ale sklamanie tu je a cítiť to aj z jeho strany," uviedol v tejto súvislosti prezident klubu.