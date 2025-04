Madrid 2. apríla (TASR) - FC Barcelona môže prísť o dvojicu Dani Olmo a Pau Victor. Stať by sa tak mohlo po tom, čo vedenie La Ligy vyhlásilo, že katalánsky klub nedodržiava pravidlá finančnej fair play. Prezident „blaugranas“ Joan Laporta vníma tieto správy ako pokus o rozhodenie pred semifinálovou odvetou Španielskeho pohára na pôde Atletica Madrid.



Španielska liga uviedla, že informovala vládny športový úrad o údajne nesprávnych informáciách zaslaných Barcelonou. Tie sa týkali predaja VIP sedadiel na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou, čo bolo rozhodujúce pre zabezpečenie potrebných príjmov, ktoré umožnili klubu registráciu Olma a Victora na súpisku A-tímu.



Laporta vidí za obvinením pokus poškodiť imidž klubu. „Mám pocit, že to nie je náhoda,“ povedal šéf klubu s odkazom na správu, ktorá prišla v deň semifinále Copa del Rey proti Atleticu. „Je to ďalší pokus o destabilizáciu nášho tímu. Keďže nás nedokážu zdolať na ihrisku, snažia sa to urobiť mimo neho,“ citovala Laportu agentúra AP.



Obaja hráči dostali po svojom príchode v lete 2024 iba dočasné licencie. V januári údajne predal klub VIP lóže za 100 miliónov eur. Tieto prostriedky mali pomôcť Kataláncom naplniť podmienky systému finančnej fair play La Ligy.