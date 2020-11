Barca sa dohodla s hráčmi a trénermi na redukcii platov

Barcelona 28. novembra (TASR) – Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa dohodol so svojimi hráčmi a realizačným tímom na redukcii platov, ktoré Kataláncom ušetria približne 122 miliónov eur. Pomôže to uľahčiť náročnú ekonomickú situáciu účastníka La Ligy v čase koronakrízy.



V španielskych médiách sa v uplynulom čase objavovali informácie, že tím okolo kapitána Lionela Messiho nesúhlasí so znížením mzdy. Podľa klubového komuniké sa však vedenie Barcy s hráčmi už dohodlo na rámcovom objeme. „Dohodu medzi dotknutými hráčmi, trénermi a vedením už treba len podpísať. Ak sa to podarí, bude to dôležitý míľnik na obrat v súčasnej ekonomickej situácii," stojí v klubovom vyhlásení.