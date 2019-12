Barca zaváhala v San Sebastiane,Valverde:Proti Realu to bude iný zápas

San Sebastian 15. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona dali pred stredajším "El Clasicom" šancu Realu Madrid dostať sa na čelo La Ligy. V sobotnom súboji 17. kola najvyššej španielskej súťaže zakopli na pôde Realu Sociedad San Sebastian, keď si pripísali iba bod za remízu 2:2.



"Blaugranas" dokázali otočiť nepriaznivý vývoj duelu. Domáci sa dostali do vedenia už v úvode stretnutia po premenenom pokutovom kope Mikela Oyarzabala. Krátko pred prestávkou vyrovnal Antoine Griezmann, po zmene strán poslal "Kataláncov" do vedenia Luis Suarez. O pár minút neskôr sa však netradičnej chyby dopustil brankár Marc-Andre ter Stegen, nevýrazný prízemný center do pokutového územia vyrazil len na kopačky domáceho Alexandera Isaka, ktorý rozhodol o deľbe bodov. "Stredajší zápas proti Realu bude odlišný. Je pre nás veľmi dôležitý, musíme však zapracovať na niektorých veciach," zdôraznil po súboji kouč Barcelony Ernesto Valverde.



Už pred duelom pútal pozornosť stredopoliar domácich Martin Ödegaard. Talentovaný nórsky mladík je v baskickom klube aktuálne na hosťovaní z Realu Madrid a svojím výkonom výrazne pomohol Realu Sociedad ku zisku cenného bodu. Zároveň pomohol aj svojmu materskému klubu ku možnému posunu na prvé miesto v tabuľke. "Teraz je poriadne vidieť jeho zlepšenie. Čím pravidelnejšie hrá, tým sa stáva kvalitnejším a dominantnejším," dodal Valverde.



Jeho zverenci sa počas zápasu dožadovali pokutového kopu v dvoch prípadoch. Po sporných momentoch a pádoch Sergia Busquetsa a Gerarda Piqueho však píšťalka hlavného arbitra Javiera Alberolu Rojasa zostala hluchá. "Rozhodca po odpískaní pokutového kopu pre domácich po takom spornom faule nastavil latku veľmi nízko. V takom prípade sme minimálne po očividnom faule na Piqueho mali jedenástku kopať aj my," uviedol Busquets podľa agentúry AFP. "Barca" prerušila šesťzápasovú víťaznú šnúru vo všetkých súťažiach. Real Sociedad je v tabuľke priebežne na štvrtej priečke.



"Biely balet" sa už v nedeľu mohol dostať pred Barcelonu na čelo súťaže. Na ihrisku Valencie však zverenci Zinedina Zidana museli vyhrať. Následný stredajší stret dvoch gigantov na barcelonskom Nou Campe sa však stále nemusí odohrať. Po úvodnom presune z 26. októbra na 18. decembra hrozia v Katalánsku ďalšie násilné protesty. Hnutie Tsunami Democratic zvolalo práve na tento termín protestné stretnutie, ktoré sa má uskutočniť len niekoľko hodín pred "El Clasicom".