Barcelona neoslnila vo Valencii, Setien po prehre utŕžil kritiku

Valencia 26. januára (TASR) - Medové týždne Quiqueho Setiena na lavičke futbalistov Barcelony trvali menej ako štrnásť dní. Trpkosť prehry pocítil nový kormidelník katalánskeho klubu už vo svojom druhom ligovom zápase, keď jeho tím neuspel vo Valencii a po prehre 0:2 môže prísť o vedúcu pozíciu v La Lige.



Barcelona síce mala výrazne vyššie percento držania lopty, ale viac šancí si na Estadio Mestalla vytvárali domáci futbalisti. Valencia mohla ísť do vedenia už v 12. minúte, no Maxi Gomez nepremenil jedenástku, keď Marc-Andre ter Stegen vystihol smer jeho strely a loptu vyrazil. Aktívny Gomez nastrelil v prvom polčase aj brvno. Do šatní sa išlo za bezgólového stavu. Pod vedením bývalého trénera Ernesta Valverdeho nepodávala Barcelona ideálne výkony, ale tím zanechal na čele tabuľky. Setien sľuboval, že prinesie nový štýl, no prehry mu fanúšikovia nebudú tolerovať. Za to, čo Barcelona v sobotu predviedla, si kouč vyslúžil aj kritiku médií. "Setienova Barcelona začína vyzerať zle," znel titulok denníka Marca. "Sú taktické veci, ktoré neboli pochopené správne a musíme si ich s hráčmi vysvetliť. Je pravda, že v prvom polčase sme hrali slabo," uviedol Setien podľa agentúry AFP.



Valencia otvorila skóre krátko po zmene strán a bol pri tom opäť Gomez. Uruguajčan si v šestnástke spracoval loptu a jeho krížnu strelu si stečoval do vlastnej bránky Jordi Alba. Keď sa rozbiehal hviezdy Lionel Messi a vyrovnávajúci gól visel na vlásku, prišiel druhý úder domácich. Na ľavej strane šestnástky sa ocitol voľný Gomez, loptu si pripravil na pravačku a nechytateľne ju poslal k žrdi. Domáci skórovali ešte raz, ale gól Gabriela Paulistu neplatil. Valencia poskočila na piate miesto a z úspechu sa tešila aj bez kapitána Daniho Pareja. Tím Alberta Celadesa natiahol domácu sériu bez prehry na jedenásť duelov, pred vlastnými fanúšikmi okrem Valencie neprehrali v tejto sezóne už len Barcelona a Real Madrid.



Ak Real Madrid v nedeľu získa aspoň bod na pôde Valladolidu, dostane sa na čelo ligovej tabuľky. "Musíme sa adaptovať na nový štýl trénerského tímu. Boli v našej hre aj dobré fázy, ale je veľa vecí, ktoré musíme zlepšiť," povedal stredopoliar Barcelony Sergio Busquets. Barcelona pod vedením Setiena vyhrala nad Granadou tesne 1:0, potom vydrela pohárové víťazstvo v Ibize 2:1 gólom v nadstavenom čase a teraz prišla prehra vo Valencii.