Barcelona s ďalšou stratou, v Cadize v oslabení remizovala bez gólov

Madrid 24. septembra (TASR) – Futbalisti FC Barcelona nezvíťazili už v treťom zápase za sebou. Vo štvrtkovom súboji 6. kola La Ligy remizovali bez gólov na pôde Cadizu, keď od 65. minúty dohrávali bez vylúčeného stredopoliara Frenkieho de Jonga. V tabuľke sú na siedmom mieste s deviatimi bodmi za dve víťazstvá a tri remízy a na vedúci Real Madrid, ktorý má o zápas viac, strácajú sedem bodov.



Barcelonu trápia finančné problémy a po odchode hviezdneho útočníka Lionela Messiho bude musieť nabrať nový kurz. Sezónu nezačala ideálne, mnoho naznačila aj hladká domáca prehra v Lige majstrov s Bayernom Mníchov 0:3. Tlak na trénera Barcy Ronalda Koemana tak rastie. Päťdesiatosemročný kouč sa dva dni po domácej ligovej remíze 1:1 s Granadou postaral o pozornosť. Holanďan sa na tlačovej konferencii pred duelom s Cadizom obmedzil na prečítanie vyhlásenia a nepripustil otázky novinárov. Povedal, že mužstvo momentálne nie je v stave vyhrávať tituly a požiadal všetkých o porozumenie. Koeman okrem prezidenta Joana Laportu prekvapil aj hráčov, skúsený obranca Gerad Pique zareagoval slovami: „Nenosím dres Barcelony, aby som skončil na druhom alebo treťom mieste. Napriek horšiemu štartu do sezóny som presvedčený, že na jej konci môžeme byť úspešní." Španielske médiá sa okamžite pustili do špekulácií o možných nástupcoch Koemana, skloňujú sa mená ako Xavi Hernandez, Robert Martinez či Thierry Henry.



Barcelonu tiež stále trápia početné zranenia a tak musel Koeman v Cadize do základu nasadiť dvoch tínedžerov - 17-ročného stredopoliara Gaviho a 18-ročného útočníka Yusufa Demira. V prvom polčase absentovali gólové šance, v druhom ich bolo viac, no brankári svoje mužstvá podržali. Pri strele domáceho Alvara Negreda sa vyznamenal Marc-Andre ter Stegen. Na druhej strane zasa šancu Memphisa Depaya zlikvidoval Jeremias Ledesma. Okrem de Jonga videl červenú kartu v záverečných minútach aj Koeman, ktorého rozhodca vykázal na tribúnu za protesty.



„Nemôžem povedať nič na prístup hráčov. Urobili sme, čo sa dalo. Bol to komplikovaný zápas," citovala trénera hostí agentúra AP.



„Musíme sa zomknúť ešte viac ako kedykoľvek predtým. Fanúšikovia, hráči, tréner, prezident. Musíme byť jednotní, aby sme prekonali túto situáciu. Nezažívame najlepšie časy, ale som presvedčený, že sa cez to dostaneme. My sme Barcelona a stále máme kvalitné mužstvo. Máme tím, ktorý dokáže vyhrať ligu a pokúsime sa o to," vyjadril sa barcelonský Sergi Roberto. Tieňom zápasu bolo nezavinené zranenie obrancu Cadizu Fali Gimeneza, ktorého ešte pred polčasom museli odniesť na nosidlách pre problémy s ľavým kolenom.