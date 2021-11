Xavi: Tentokrát sme mali šťastie, Villarreal si nezaslúžil prehrať

Barcelona 28. novembra (TASR) - Futbalisti Barcelony si pripísali premiérový triumf na pôde súpera v prebiehajúcom ročníku španielskej La Ligy. Villarreal zdolali 3:1 v sobotňajšom zápase 15. kola, keď všetky góly padli v druhom polčase.



Víťazstvo sa nerodilo jednoducho. Frankie de Jong poslal tri minúty po zmene strán Kataláncov do vedenia, no "žltá ponorka" potom zvýšila aktivitu a zaslúžene vyrovnala, keď skóroval Samuel Chukwueze v 76. minúte. Za stavu 1:1 Villarreal tlačil a vytváril si šance. "V utorok v Lige majstrov proti Benfice sme si zaslúžili vyhrať a remizovali sme. Tentokrát sme mali šťastie, Villarreal si nezaslúžil prehrať," priznal pre Marcu tréner Barcelony Xavi.



Barcelonu spasil po brejku Memphis Depay v 88. minúte. Holanďan zachoval mimoriadne chladnú hlavu, keď sa dostal k lopte po dlhom nákope brankára Ter Stegena, dokázal obísť brankára Rulliho, no nezakončil hneď. Pozrel sa ako stoja na bránkovej čiare obrancovia a chladnokrvne našiel pre loptu voľnú cestu do siete. V úplnom závere ešte pridal poisťujúci zásah z pokutového kopu Philippe Coutinho. "V tomto zápase sme nedominovali tak, ako sme si predstavovali. Villarreal má veľmi dobrý tím. Tento duel nám zobral veľa síl. Potrebujeme sa zlepšiť," pripustil Xavi.



Katalánci uspeli na ihrisku súpera na šiesty pokus. Pod trénerskou taktovkou Xaviho zatiaľ neokúsili trpkosť prehry, no pred nedeľnými duelmi mali na vedúci Real naďalej sedembodové manko. Nepríjemnosťou pre mužstvo môže byť aj zranenie obrancu Jordiho Albu, ktorý sa musel nechať v druhom polčase vystriedať.