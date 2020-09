Barcelona vstúpila do ligy jasným triumfom

La Liga - 3. kolo:



Osasuna Pamplona - UD Levante 1:3 (1:1)



Góly: 38. Torres - 41. Melero, 77. Roger, 81. Morales



SD Eibar – Athletic Bilbao 1:2 (0:1)



Góly: 48. Kike Garcia – 40. a 87. Unai Lopez



Atletico Madrid – CF Granada 6:1 (1:0)



Góly: 85. a 90.+4 Suarez, 9. Costa, 47. Correa, 65. Felix, 72. Llorente – 87. Molina



CF Cádiz – FC Sevilla 1:3 (0:0)



Góly: 48. Salvi – 65. De Jong, 90. El Haddadi, 90.+6 Rakitič



Real Valladolid – Celta Vigo 1:1 (0:1)



Góly: 66. Guardiola (z 11m) – 44. Aspas



FC Barcelona – CF Villarreal 4:0 (4:0)



Góly: 15. a 19. Fati, 35. Messi (z 11m), 45.+1 Torres (vlastný)

Madrid 28. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona vstúpili do novej sezóne španielskej La Ligy hladkým triumfom 4:0 nad Villarrealom v zápase 3. kola. Úvodné dve kolá budú Katalánci dohrávať neskôr, vedenie súťaže im ich odložilo pre povinnosti v Lige majstrov.Barcelona vybavila súboj s Villarrealom už v prvom polčase, keď súperovi nastrieľala všetky štyri góly. O prvé dva sa postaral mladý útočník Anssumane Fati, tretí pridal Lionel Messi z penalty po faule na Fatiho. Štvrtý gól do šatne si strelil sám obranca hostí Pau Francisco Torres.Atletico Madrid deklasovalo Granadu 6:1. Domáci pre povinnosti v Lige majstrov naskočili do La Ligy rovnako až tento víkend. V premiérovom vystúpení v novom drese po prestupe z Barcelony sa dvakrát gólovo presadil útočník Luis Suarez, hoci nastúpil až v 70. minúte namiesto Diega Costu. Pre Granadu to bola po dvoch predchádzajúcich víťazstvách prvá bodová strata v sezóne.Sevilla vo svojom prvom dueli v ligovej sezóne vyhrala na ihrisku nováčika z Cádizu 3:1, rozhodli o tom v závere Munir El Haddadi a Ivan Rakitič. Celta remizovala vo Valladolide 1:1 a po troch stretnutiach je stále bez prehry.Hráči Athletica Bilbao vyhrali na pôde Eibaru 2:1. O oba góly hostí sa postaral Unai Lopez. Pre Bilbao sú to prvé body v novom ročníku, Eibar stále čaká na víťazstvo.Levante v ďalšom dueli uspelo na ihrisku Osasuny Pamplona 3:1 vďsaka dvom gólom v záverečnej štvrťhodine.