Barcelona zdolala Leganes, Setien: V úvode sme mali trochu šťastie

Barcelona 17. júna (TASR) - Futbalisti FC Barcelona uspeli aj vo svojom druhom zápase po reštarte španielskej La Ligy. V utorkovom súboji 29. kola zdolali doma Leganes 2:0 a na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred Realom Madrid, ktorý však ešte čaká štvrtkový duel s Valenciou.



"Je dôležité, že sa držíme na víťaznej vlne. Samozrejme, po obnovení ligy sa ešte potrebujeme dostať do lepšieho herného rytmu, no sme šťastní, že sme už získali šesť bodov," konštatoval stredopoliar "blaugranas" Ivan Rakitič.



Barcelona, vo svojom prvom zápase bez fanúšikov na 99-tisícom Camp Nou, sa ujala vedenia v 42. minúte po umiestnenej prízemnej strele Ansu Fatiho. Po hodine hry stanovil konečný výsledok Lionel Messi, ktorý premenil pokutový kop nariadený za faul na argentínskeho kanoniera v šestnástke. Svojím 21. presným zásahom v sezóne si tak upevnil post lídra ligových strelcov. Messi dosiahol už svoj 699. gól v profikariére, z toho 629. v drese "Barcy". V závere dostal červenú kartu za protesty tréner Leganes Javier Aguirre.



"V úvode sme mali aj trochu šťastie," priznal tréner Barcelony Quique Setien. "Vedeli sme, že to bude náročný zápas. Ak sa k vám na začiatku neprikloní šťastie, tak sa môžu veci ľahko skomplikovať. A tak to aj bolo. Stratili sme niekoľko jednoduchých lôpt a súper ožil. Mohol nám dať gól. Veľmi dobre bránil, vykrýval priestory. Záverečných dvadsať minút sme už kontrolovali," povedal pre španielske médiá.



Leganes si v úvodných 15 minútach vypracoval dve veľké šance, raz zasiahol v poslednej chvíli obranca Clement Lenglet, druhýkrát zachránila úradujúceho majstra žrď. "Bolo náročné nájsť voľné okná v zhustenom priestore, ale boli sme trpezliví. Po tom, čo Ansu Fati otvoril skóre, sa nám už dýchalo ľahšie," zhodnotil duel Rakitič.



Zápas nedohral domáci stopér Gerard Pique, ktorý sa zranil po ostrom strete s Rogerom Assalém. Setien ho z preventívnych dôvodov vystriedal v 75. minúte. Zranenie si vyžiadalo niekoľko stehov na holennej kosti. "Úplne mu to roztrhlo chránič holene. Veríme, že to nebude nič vážne," povedal kouč o Piqueho zranení.