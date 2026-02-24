< sekcia Šport
Barcelona získala 16-ročného Tavaresa z Norwichu
Tavares má za sebou skúsenosti v mládežníckej Premier League i národnom výbere Anglicka do 15, 16 a 17 rokov.
Autor TASR
Barcelona 24. februára (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona angažoval Ajaya Tavaresa z mládežníckej akadémie anglického Norwich City. Šestnásťročný krídelník bude pôsobiť v tíme do 19 rokov.
Tavares má za sebou skúsenosti v mládežníckej Premier League i národnom výbere Anglicka do 15, 16 a 17 rokov. Podľa britskej BBC oňho prejavili záujem viaceré európske kluby. „Hoci nás nesmierne mrzí, že sme prišli o mladého hráča akadémie s Ajayovým talentom, v prvom rade cítime nesmiernu hrdosť,“ uviedol športový riaditeľ Norwichu Ben Knapper.
