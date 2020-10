FC Barcelona získala obrancu Desta z Ajaxu

Barcelona 1. októbra (TASR) - FC Barcelona získal do svojich služieb amerického futbalistu Sergina Desta. Devätnásťročný krajný obranca prišiel z Ajaxu Amstredam za 26 miliónov eur. Dest už absolvoval v katalánskej metropole lekárske testy a podpísal zmluvu na päť rokov. V tíme by mal nahradiť Nelsona Semeda, ktorý odišiel do Wolverhamptonu. Správu priniesla agentúra AP.