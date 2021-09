Barcelona získala z Kayserisporu talentovaného Emreho Demira

Barcelona 23. septembra (TASR) – Španielsky futbalový klub FC Barcelona získal s Kayserisporu ofenzívneho stredopoliara Emreho Demira.



„Sedemnásťročný talent, ktorý podpísal zmluvu do roku 2027, prestúpi do Barcelony pred sezónou 2022/2023 a bude hrať za B-tím Kataláncov," informoval internetový portál skysportaustria.at. Barcelona zaplatí za hráča odstupné 2 milióny eur, plus bonusy.



Demir sa stal v novembri 2019 vo veku 15 rokov a 25 dní najmladším strelcom gólu v dejinách najvyššej tureckej ligy.