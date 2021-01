Barcelonu čaká v januári séria zápasov vonku

Barcelona 4. januára (TASR) – Futbalisti FC Barcelona proti najslabšiemu tímu španielskej La Ligy Huesce nepredviedli žiaden gólostroj, no aj tak si napokon v nedeľu pripísali tri body po výhre 1:0. O jediný gól duelu sa v 27. minúte postaral po presnom centri Lionela Messiho zblízka Frenkie de Jong.



Tréner Ronald Koeman zobral výsledok pragmaticky, svoju pozornosť už viac upriamil na nadchádzajúce zápasy. „Tento mesiac je veľmi dôležitý pre naše konečné ciele, pretože hráme veľa zápasov vonku. Ak v nich dokážeme uspieť, môžeme bojovať o titul," povedal v rozhovore pre španielsky denník Marca.



Katalánci sú po nedeľňajších zápasoch 17. kola na 5. priečke, preskočili FC Sevilla, ktorý remizoval v sobotu v derby s Realom Betis 1:1. Zo súperov pred nimi zaváhal Real Sociedad, ktorý remizoval s predposlednou Pamplonou 1:1. Atletico Madrid gólom Luisa Suareza v 90. min vyhralo na pôde Alavesu a drží prvú pozíciu.



„Videli sme cez víkend, že nie je jednoduché vyhrať vonku. Ak mužstvá pred nami zaznamenajú zlú sériu, naša desaťbodová strata na čelo sa môže zmenšiť. Všetko však závisí od nás a našej schopnosti víťaziť," pripomenul holandský kouč.



Koeman tentokrát nechal od úvodu sedieť na lavičke Antoinea Griezmanna, čo vyvolalo otázniky. „Verím každému jednému hráčovi v mužstve. Len som sa rozhodol hrať na troch centrálnych stredopoliarov a troch útočníkov. Na hrote v strede tu bol výber medzi Braithwaiteom a Griezmannom a išiel tam Martin. To je hráč, ktorého presne v takýchto zápasoch potrebujeme a hral veľmi dobre. To, že Griezmann začal na lavičke, neznamená nič," vysvetlil svoje rozhodnutie tréner Barcelony.



Kataláncov teraz čakajú štyri zápasy na trávniku súpera. V týždni budú hrať v La Lige v Bilbau a Granade. Nasleduje Superpohár v Cordobe proti San Sebastianu a vzápätí súboj v Elche opäť v rámci španielskej najvyššej súťaže.