Baumgartner z Hoffenheimu podpísal zmluvu s konkurenčným Lipskom

Berlín 23. júna (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Christoph Baumgartner sa stal novou posilou Lipska, s ktorým podpísal zmluvu do 30. júna 2028. Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar pôsobil minulú sezónu v konkurenčnom bundesligovom klube TSG 1899 Hoffenheim.



"Baumgartner bol jeden z hráčov na našom prestupovom zozname. Je to variabilný útočník, ktorý môže hrať na hrote, rovnako aj na oboch krídlach. Taktiež ako druhý alebo stredný útočník, prípadne môže byť v pozícií stredného záložníka," uviedol člen predstavenstva klubu Max Eberl pre agentúru DPA.



Rakúšan prišiel do akadémie Hoffenheimu ako 17-ročný v júli 2017. Dosiaľ nastúpil na 120 bundesligových zápasov, v ktorých strelil 27 gólov a zaznamenal 10 asistencií.