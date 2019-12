Bayer Leverkusen posílní argentínsky stredopoliar Palacios

Leverkusen 16. decembra (TASR) - Argentínsky futbalový stredopoliar Exequiel Palacios prestúpi 1. januára 2020 z River Plate Buenos Aires do nemeckého Bayeru Leverkusen. Dvadsaťjedenročný hráč podpísal zmluvu do konca júna 2025 a odstupné sa pohybuje vo výške 22 miliónov eur.



"Exequiel Palacios je technicky zdatný stredopoliar s ťahom na bránku. Veľmi dobre sa hodí do nášho kádra," citovala agentúra DPA obchodného riaditeľa Leverkusenu Rudiho Völlera.