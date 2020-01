Bundesliga: Bayern do Kataru na tréningový kemp bez Lewandowského

Mníchov 3. januára (TASR) - Nemecký futbalový majster Bayern Mníchov odcestoval na tréningový kemp do Kataru bez poľského útočníka Roberta Lewandowského. Tridsaťjedenročný kanonier sa v decembri podrobil operácii slabín a momentálne rehabilituje v Mníchove.



Poľský reprezentant podstúpil chirurgický zákrok po záverečnom jesennom zápase Bavorov v bundeslige s Wolfsburgom (2:0). Do začiatku jarnej časti by mal byť v poriadku. Lewandowski je s doterajšími 19 gólmi najlepší strelec ligy. Informovala agentúra SID.