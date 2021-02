Bayern doma remizoval s Bielefeldom 3:3 a prišiel o víťaznú sériu

Sumár:



Bayern Mníchov - Arminia Bielefeld 3:3 (0:2)



Góly: 48. Lewandowski, 57. Tolisso, 70. Davies - 9. Vlap, 37. Pieper, 49. Gebauer

Berlín 15. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov remizovali v pondelkovom stretnutí 21. kola bundesligy s Arminiou Bielefeld 3:3 a prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach.Náskok Bayernu na čele tabuľky sa tak scvrkol zo siedmich na päť bodov pred druhým Lipskom. Hostia mali dobrý vstup do zápasu v Allianz Aréne a už v 9. minúte zaskočil súpera Michel Vlap, v 37. ich poslal do dvojgólového vedenia Amos Pieper. Ihneď po zmene strán znížil Robert Lewandowski, no už o minútu upravil na 3:1 pre nováčika Christian Gebauer. Bayern však dokázal vyrovnať zásluhou gólov Corentina Tolissa a Alphonsa Daviesa.Bielefeld figuruje s 18 bodmi na 16. mieste tabuľky, no oproti svojim súperom odohral o zápas menej.