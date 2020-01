Bayern dýcha na krk Lipsku, Lewandowski opäť top kanonierom

Mníchov 26. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov strácajú už len jeden bod na vedúci tím nemeckej I. bundesligy Lipsko. Bavori v sobotu deklasovali Schalke 04 5:0 a využili zaváhanie lídra tabuľky, ktorý prehral vo Frankfurte 0:2.



Mníchovčania nastúpili proti Schalke až podvečer s tým, že už poznali výsledok z Frankfurtu. "Nezaujímal ma zápas Lipska, vôbec som sa tým nezaoberal. Sústredili sme sa na to, aby sme získali tri body a potvrdili stabilitu z posledných kôl," povedal podľa AFP tréner Bavorov Hansi Flick.



Skóre otvoril už v 6. minúte Robert Lewandowski a svojím 21. gólom v sezóne sa osamostatnil na čele poradia najlepších strelcov súťaže. O jeden zásah predbehol kanoniera Lipska Tima Wernera. V prvom polčase skóroval Poliak ešte raz a presadil sa aj Thomas Müller, ale ich zásahy pre ofsajdy zrušil VAR. Müller sa napokon dočkal a v druhej minúte nadstaveného času prvého polčasu zvýšil na 2:0. Bol to jeho 100. gól v Allianz Aréne. V druhom polčase pridali góly Bayernu bývalý hráč Schalke Leon Goretzka, Thiago Alcantara a Serge Gnabry.



Bayern potvrdil skvelú formu, keď vyhral v bundeslige piatykrát za sebou a v týchto zápasoch má skóre 20:2. "Chceme hrať pohľadný futbal s dobrými výsledkami. Som rád, že sa nám to v poslednom čase darí a verím, že to bude pokračovať," uviedol Flick v rozhovore pre Sky a dodal, že si jeho tím po tomto víťazstve užije deň zaslúženého voľna. "Dôležité je, že sme získali tri body. Spôsob ako sme sa k tomu dopracovali nám ešte zvýši sebavedomie," dodal.



Na budúcu sobotu sa Bayern predstaví v na Mainzi, vo februári čaká Bavorov okrem ligových duelov aj osemfinále Nemeckého pohára proti Hoffenheimu a prvý zápas osemfinále Ligy majstrov na pôde Chelsea Londýn.



Mladému tímu Schalke patrí priebežne piate miesto, ale po tomto kole môže klesnúť o priečku nižšie. "Nebola to zábava, nebolo to pekné, ale musíme sa z toho poučiť," povedal tréner tímu z Gelsenkirchenu David Wagner.