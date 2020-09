Bayern Mníchov a FC Sevilla majú na Superpohár UEFA po 3000 vstupeniek

Budapešť 7. septembra (TASR) - Aktéri futbalového Superpohára UEFA Bayern Mníchov a FC Sevilla majú pre svojich fanúšikov k dispozícii po 3000 vstupeniek na stretnutie, ktoré sa odohrá 24. septembra v budapeštianskej Puskás Aréne.



Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok informovala, že 38-tisícový štadión bude zaplnený do 30 percent kapacity. Súboj medzi úradujúcim víťazom Ligy majstrov (Bayern) a Európskej ligy (Sevilla) bude prvým medzinárodným zápasom s diváckou účasťou od marca. "Bude to test v snahe priviesť fanúšikov naspäť na tribúny počas pandémie ochorenia COVID-19," citovala zo stanoviska UEFA agentúra DPA.



Záujemcovia o lístky sa pred vstupom do Maďarska musia preukázať negatívnym testom na koronavírusom nie starším ako 72 hodín a krajinu musia opustiť najneskôr 72 hodín po zápase. Fanúšikom pred príchodom na štadión zmerajú teplotu, povinné budú ochranné masky a rozstupy medzi ľuďmi. UEFA pozvala na Superpohár 500 maďarských zdravotných pracovníkov "ako poďakovanie za ich úsilie od vypuknutia pandémie."