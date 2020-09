Bayern Mníchov dúfa v 24.000 divákov na svojom štadióne

Mníchov 4. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov by mohol na svojom štadióne privítať približne 24.000 fanúšikov. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu pracuje na hygienických pravidlách, ktoré by umožnili takúto návštevu v 70-tisícovej Allianz Arene.



Pri návrhu sa počíta s 1,5-metrovými odstupmi medzi ľuďmi. "Na začiatku by nás potešilo aj 5000 divákov, ale vďaka pravidlám by sme sa mohli dopracovať k 24.000. Radi by sme opäť hrali pred našimi fanúšikmi, ale nie je to tak, že by sme sa niečoho dožadovali," povedal člen predstavenstva klubu Jan-Christian Dreesen pre agentúru DPA. Obhajcovia nemeckého titulu odštartujú novú bundesligovú sezónu 18. septembra doma proti FC Schalke 04.