Bayern Mníchov si zaviazal talentovaného Musialu do roku 2026

Mníchov 5. marca (TASR) - Nemecký futbalový majster Bayern Mníchov podpísal profesionálnu zmluvu s talentovaným Jamalom Musialom do roku 2026. Potvrdil to v piatok na oficiálnom webe.



Osemnásťročný útočník prišiel k Bavorom z Chelsea Londýn v lete 2019 a už stihol presvedčiť o svojich kvalitách. "Sme šťastní, že sa Jamal rozhodol s nami podpísať svoj prvý profesionálny kontrakt. Bolo to spoločné dielo. Som rád, že náš systém vyhľadávania mladých talentov funguje. Musíme zaistiť, aby pokračoval v dobrom progrese. Som presvedčený, že Bayernu prinesie mnoho radosti," povedal člen klubovej rady Hasan Salihamidžič.



"V Bayerne sa cítim skvele a som rád, že som tu podpísal zmluvu. Hrám s najlepšími hráčmi na svete a môžem sa od nich veľa naučiť," povedal Musiala, ktorý už má na konte 27 vystúpení za prvé mužstvo so štyrmi strelenými gólmi. Je najmladším strelcom Bavorov v Lige majstrov a vôbec najmladším hráčov Bayernu, ktorý za neho nastúpil v Bundeslige. Nedávno sa rozhodol, že na medzinárodnej úrovni chce reprezentovať Nemecko, hoci už mal štarty v mládežníckych výberoch Anglicka.