Bayern opäť zalovil medzi brankármi Schalke

Mníchov 4. januára (TASR) - Nemecký futbalový šampión Bayern Mníchov získal pre budúcu sezónu Alexandra Nübela. Dvadsaťtriročný brankár má do 30. júna zmluvu so Schalke 04 Gelsenkirchen, po jej vypršaní zamieri k Bavorom. Mníchovčania to oznámili v sobotu, prestup potvrdilo i Schalke. Podľa agentúry DPA Nübel podpísal kontrakt na päť rokov.



Nübel by mal v Bayerne nahradiť Manuela Neuera. Tridsaťtriročný brankár prišiel do Mníchova rovnako zo Schalke v roku 2011 za 30 miliónov eur.