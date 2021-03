Bayern otočil proti Dortmundu, úradovali Lewandowski a Haaland

Mníchov 7. marca (TASR) - Pred sobotným ligovým duelom Bayernu Mníchov s Borussiou Dortmund sa skloňovali najmä mená dvoch futbalistov. Na strane Bavorov jeden z najlepších útočníkov súčasnosti Robert Lewandowski, na druhej Erling Haaland, zakončovateľ, ktorému odborníci predpovedajú žiarivú budúcnosť. A predikcie sa naplnili, už v prvom polčase obaja kanonieri dvakrát rozvlnili sieť, napokon súboj vyznel v prospech poľského veterána, ktorý sa hetrikom podieľal na triumfe Bayernu 4:2.



Duel sa začal lepšie pre Dortmund, Haalandovi stačilo deväť minút, aby dvakrát prekonal Manuela Neuera. Už po 90 sekundách hry dostal loptu na hranici šestnástky a umiestnenou strelou otvoril skóre, ďalší zásah pridal o sedem minút neskôr, keď bol na konci peknej akcie hostí. Potom sa však karta obrátila a začal úradovať Lewandowski. Najprv v 26. minúte skorigoval a tesne pred prestávkou premenil jedenástku, ktorú nariadil VAR po zákroku na Kingsleyho Comana. "Veľmi pozitívne vidím náš návrat do zápasu, po dvoch inkasovaných góloch sme sa pozviechali a postupne sa dostávali do hry. Po vyrovnaní sme začali kontrolovať duel," povedal po zápase tréner Mníchovčanov Hansi Flick.



Jeho zverenci po zmene strán dominovali, ale dočkali sa až v závere. Hrdinom bol Leon Goretzka, ktorý rozhodol v 88. minúte. Vzápätí Lewandowski dokonal hetrik a o víťazovi nebolo pochýb. "Zápasy s Dortmundom sú vždy výnimočné. Lepšie by to bolo už iba s divákmi. Zo zápasu sme odchádzali ako zaslúžení víťazi, hoci sme začali zle. Po dvoch góloch sme však ukázali túžbu po víťazstve a podali sme výborný, energický výkon. Keď sme skorigovali, veril som v triumf," uviedol Goretzka na klubovom webe.



Lewandowski prišiel do Mníchvoa práve z Dortmundu, no svoj bývalý klub nešetrí. V štrnástich vzájomných súbojoch strelil už 20 gólov, najviac v histórii bundesligy. V predchádzajúcich šiestich domácich sa pritom vždy presadil aspoň dvakrát. "Tri góly sú vždy dobré. Pre 'Lewyho' je však najdôležitejší tímový úspech, rekordy potešia, ale na prvom mieste je tím," povedal Flick, ktorý narážal na Lewandowského rekordnú bilanciu. Po 24 kolách najvyššej súťaže má na konte 31 gólov - najviac v histórii bundesligy. Ak si udrží formu, na dosah má aj rekord Gerda Müllera v počte ligových zásahov v jednom ročníku, za nemeckou legendou zaostáva o deväť gólov.



Hostí mrzel zbabraný zápas o to viac, že sa im opäť vzdiali priečky v tabuľke zaručujúce účasť v Lige majstrov. Figurujú na šiestom mieste s mankom štyroch bodov na štvrtý Frankfurt. Na čele je Bayern o dva body pred Lipskom. Borussia na lídra stráca priepastných 16 bodov. "Začali sme super, ale záver bol veľmi zlý. Súper nás tlačil, posielal do šestnástky jeden center za druhým, nedokázali sme zachytávať ich rýchle prihrávky. V závere sme už nedokázali odolať a tak odchádzame s prázdnymi rukami," skonštatoval tréner Borussie Edin Terzič, ktorého trochu vystrašila situácia v 60. minúte. Jeho elitný zakončovateľ Haaland utrpel po súboji s Jeromeom Boatengom menšie zranenie a o chvíľu striedal. Po zápase však Terzič upokojil fanúšikov: "Nejde o nič veľké. Erling hráva veľa zápasov, takže by sme ho vystriedali v každom prípade."