Bundesliga: Bayern predĺžil spoluprácu s Audi do roku 2029

Mníchov 14. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predĺžil sponzorskú zmluvu s automobilkou Audi o ďalšie štyri sezóny do roku 2029. Definitívne tak ukončil špekulácie o možnej spolupráci s konkurenčnou spoločnosťou BMW.



Bayern by si mal podľa miestnych médií polepšiť zo 40 miliónov na 60 miliónov eur ročne. "Pre Bayern znamená táto dohoda strategický krok do budúcnosti," uviedol generálny riaditeľ klubu Karl-Heinz Rummenigge. Audi je partnerom klubu už 17 rokov a od roku 2011 aj jeden z troch externých akcionárov. Rovnako ako spoločnosti Adidas a Allianz vlastní 8,33% podiel. Informovala agentúra SID.