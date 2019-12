Bayern prehral prvýkrát pod Flickom

Mníchov 1. decembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov včera utrpeli prvú prehru pod vedením dočasného trénera Hansiho Flicka. Po predchádzajúcich štyroch víťazstvách "na nulu" zároveň prvýkrát po 370 minútach pod jeho taktovkou inkasovali, keď na domácom trávniku prehrali v ligovom dueli s Bayerom Leverkusen 1:2.



"Súper nás nemilosrdne trestal pri svojich šanciach, my sme tie naše nepremenili. Vedeli sme, že Leverkusen je dobrý v protiútokoch a dvakrát sme inkasovali. Nasadenie a snahu na našej strane ale nemôžem kritizovať," uviedol Flick, ktorý mal najlepší štart na lavičke Bayernu v histórii klubu - štyri zápasy, štyri víťazstvá a impozantné skóre 16:0.



Sériu mu prekazil Jamajčan Leon Bailey, ktorý už v prvom polčase skóroval dvakrát a stal sa hrdinom večera v Allianz aréne. Bavori nastrelili dvakrát žrď a raz brvno. Mali 75-percentné držanie lopty a 24 striel, dvojnásobne viac ako Leverkusen. Netačilo to však ani na bod, keďže brankára Lukáša Hradeckého prekonal iba Thomas Müller, ktorý v 34. minúte vyrovnal na 1:1. Už o 113 sekúnd neskôr ale hostia opäť viedli.



"Mali sme viac hry a nechýbalo veľa, aby sme aspoň vyrovnali. Šance boli, v koncovke sme ale zlyhali," povedal kapitán domácich brankár Manuel Neuer.



Jeho tím v závere nevyužil presilovku, keďže červenú kartu videl v 82. minúte Jonathan Tah po faule na Philippe Coutinha. Robert Lewandowski potom ešte v nadstavení nastrelil konštrukciu bránky, no napokon vyšiel poľský kanonier gólovo naprázdno v druhom bundesligovom zápase za sebou. V jedenástich predtým sa zakaždým do streleckej listiny zapísal.



"V druhom polčase sme mali veľa šťastia. Bayern nás zatlačil a mal veľa šancí," priznal kapitán Leverkusenu Kevin Volland, ktorý asistoval pri oboch góloch Baileyho. "Napokon sme to ustáli a sme šťastní, že sme tu dokázali vyhrať."