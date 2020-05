Bayern tento rok neoslávi prípadný titul na námestí v Mníchove

Mníchov 28. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov tento rok neoslávia prípadný majstrovský titul tradičným zhromaždením na námestí Marienplatz. Povedal to starosta mesta Dieter Reiter pre periodikum Bild.



Bavori sú šesť kôl pred koncom I. bundesligy na čele tabuľky so sedembodovým náskokom pred Dortmundom a majú na dosah ôsmy titul za sebou. Pre pandémiu koronavírusu však musia vymyslieť iný spôsob, ako sa o radosť podelia s fanúšikmi. "Oslava na Marienplatzi je tento rok nemysliteľná. Nie preto, že by nešlo o veľký úspech, ale súčasná koronavírusová kríza nás všetkých obmedzuje," citovala Reiterove vyjadrenie agentúra DPA.