Bayern zdolal Tottenham 4:0, Kane skóroval proti bývalému tímu
Kane je s 200 gólmi najlepší strelec v histórii Tottenhamu.
Autor TASR
Mníchov 7. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom dueli nad Tottenhamom Hotspur 4:0. O prvý gól Bavoroc sa v 12. minúte zaslúžil anglický kanonier Harry Kane, ktorý prvýkrát skóroval proti svojmu bývalému tímu. Na 2:0 zvýšil Kingsley Coman, v závere spečatili triumf Bayernu tínedžeri Lennart Karl a Jonah Kusi-Asare. Kane je s 200 gólmi najlepší strelec v histórii Tottenhamu.