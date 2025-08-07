Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bayern zdolal Tottenham 4:0, Kane skóroval proti bývalému tímu

Na snímke vpravo Harry Kane v prípravnom dueli Bayern - Tottenham v Mníchove 7. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Kane je s 200 gólmi najlepší strelec v histórii Tottenhamu.

Mníchov 7. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom dueli nad Tottenhamom Hotspur 4:0. O prvý gól Bavoroc sa v 12. minúte zaslúžil anglický kanonier Harry Kane, ktorý prvýkrát skóroval proti svojmu bývalému tímu. Na 2:0 zvýšil Kingsley Coman, v závere spečatili triumf Bayernu tínedžeri Lennart Karl a Jonah Kusi-Asare. Kane je s 200 gólmi najlepší strelec v histórii Tottenhamu.
