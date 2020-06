Bayern získal ôsmy titul po sebe, tridsiaty celkovo

Bundesliga - 32. kolo:



Werder Brémy - Bayern Mníchov 0:1 (0:1)



Gól: 43. Lewandowski

ČK: 79. Davies (Bayern) po druhej ŽK



SC Freiburg - Hertha BSC Berlín 2:1 (0:0)



Góly: 61. Grifo, 71. Petersen - 66. Ibiševič



Pekarík odohral za Herthu celý zápas



1. FC Union Berlín - SC Paderborn 1:0 (1:0)



Gól: 27. Zolinsk



Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 3:0 (2:0)



Góly: 11. a 31. Hofmann, 65. Stindl



Bénes hral za Borussiu od 81. minúty

Berlín 17. júna (TASR) – Bayern Mníchov sa stal ôsmykrát za sebou nemeckým futbalovým majstrom. V 32. kole Bundesligy zvíťazil na pôde Werderu Brémy 1:0 a definitívne si zabezpečil rekordný 30. titul.Bavori si dve kolá pred koncom súťaže vybudovali nedostihnuteľný 10-bodový náskok pred Borussiou Dortmund, ktorá ma k dobru stredajší domáci duel proti Mainzu. Bayern ťahá 11-zápasovú víťaznú sériu. Po reštarte najvyššej nemeckej súťaže po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu ešte nestratil ani bod.V Brémach sa zverenci trénera Hansiho Flicka ujali vedenia v 43. minúte. Poľský kanonier Robert Lewandowski sa šikovne vyhol ofsajdu a volejom do stredu bránky prekonal Jiřího Pavlenku. V 55. minúte Lewandowski opäť rozvlnil sieť za Pavlendom, gól však neplatil pre ofsajd. V 79. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín obranca Bayernu Alphonso Davies, no Brémam sa už nepodarilo vyrovnať. Hlavičku Juju Osaka v 90. minúte bravúrne vyrazil Manuel Neuer. Po prehre zostal Werder na zostupovom 17. mieste, na 16. Fortunu Düsseldorf stráca dva body.uviedol pre akreditované média Lewandowski.Hertha Berlín v zostave so slovenským reprezentantom Petrom Pekaríkom prehrala vo Freiburgu 1:2. Pekarík odohral na poste pravého obrancu celý zápas. Borussia Mönchengladbach zvíťazila nad VfL Wolfsburg 3:0. O dva góly domácich sa zaslúžil Jonas Hofmann, tretí pridal Lars Stindl. Slovenský reprezentačný stredopoliar László Bénes nastúpil za Borussiu v 81. minúte.