Bayern získal krajného obrancu Mazraouiho z Ajaxu

Mníchov 24. mája (TASR) - Prvou posilou nemeckého futbalového majstra Bayernu Mníchov pred novou sezónou je Maročan Noussair Mazraoui. Dvadsaťštyriročný krajný bek sa pripojí k tímu ako voľný hráč, doteraz pôsobil v Ajaxe Amsterdam.



Bayern v utorok oznámil, že s novým hráčom podpísal štvorročný kontrakt do júna 2026. Mazraoui prišiel do slávnej akadémie Ajaxu v roku 2013 a debut v prvom tíme absolvoval v roku 2018. Za amsterdamský klub odohral dokopy 137 súťažných zápasov a dal desať gólov. V národnom drese odohral 12 duelov a strelil jeden gól.



Bayern sa zaujíma aj o ďalšieho hráča Ajaxu Ryana Gravenbercha. Devätnásťročný stredopoliar však má s holandským tímom zmluvu do júna 2023. Informovala agentúra dpa.