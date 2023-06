Bayern získal z Dortmundu portugalského obrancu Guerreira

Berlín 23. júna (TASR) - Vedenie futbalového klubu Bayern Mníchov podpísalo zmluvu s portugalským reprezentantom Raphaelom Guerreirom. Obranca prichádza do bavorskej metropoly z konkurenčnej Borussie Dortmund ako voľný hráč. Informoval o tom nemecký majster na svojej webovej stránke.



"Raphael Guerreiro už roky patrí medzi najlepších a najkonzistentnejších ľavých obrancov v Bundeslige. Je všestranný a s medzinárodnými skúsenosťami. Dokonale zapadá do nášho tímu ako osoba a rovnako aj ako hráč," uviedol na margo prestupu generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen.



Dvadsaťdeväťročný zadák prišiel do Dortmundu v roku 2016 z francúzskeho Lorientu. V tíme nemeckého vicemajstra odohral 224 zápasov, v ktorých strelil 40 gólov a pridal 50 asistencií. Pripomenula agentúra DPA