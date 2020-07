Bayern získal zadarmo z Hoffenheimu dvoch mladíkov, Briel to kritizuje

Hoffenheim 9. júla (TASR) - Generálny riaditeľ futbalistov Hoffenheimu Frank Briel obvinil Bayern Mníchov z "kradnutia" mladých talentov. Úradujúci majster 1. bundesligy sa v nedávnej dobe dohodol na spolupráci s útočníkom Armindom Siebom a stopérom Maminom Sanyangom, ktorí doteraz pôsobili v akadémii Hoffenheimu.



Obaja 17-roční hráči prestúpili do bavorského veľkoklubu zadarmo. "Bayern má obrat tri štvrtiny miliardy eur. Prečo začal lákať do svojich služieb talenty takým aktívnym spôsobom? Stojí to minimálne za diskusiu o solidarite. Možno sú múdri vo svojej podnikovej stratégii, no nám to ubližuje. Pretože my pracujeme hlavne v akadémii," posťažoval sa vo štvrtok Briel pre klubový magazín.



Zároveň sa však pochválil, že Hoffenheim zaznamenal za uplynulý ročník napriek koronakríze obrat 200 miliónov eur. Správu priniesla agentúra DPA.