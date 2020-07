Belgičania odštartujú novú futbalovú sezónu bez divákov

Brusel 28. júla (TASR) - Belgická futbalová liga odštartuje nasledujúcu sezónu bez divákov na tribúnach a v utorok vyzvala fanúšikov, aby sa pri podpore svojich tímov vyhli hromadným stretnutiam.



Vedenie súťaže dospelo k tomuto rozhodnutiu v súvislosti s nárastom počtu pozitívnych testov na nový koronavírus v krajine, po ktorých vláda výrazne sprísnila opatrenia na boj proti pandémii. Medzi nimi je napríklad zákaz verejných podujatí s viac ako 200 osobami i opatrenie, podľa ktorého musia Belgičania do konca augusta obmedziť počet svojich sociálnych kontaktov, s ktorými sa stretávajú mimo svojho domova, na najviac päť ľudí.



"Chceme garantovať zdravie všetkých vo svete futbalu a okolo neho. Len dodržiavaním opatrení môžeme zaručiť štart sezóny," uvádza sa vo vyhlásení ligy.



Ročník 2019/2020 prerušili v máji, pričom titul udelili FC Bruggy. V sobotu sa klub pokúsi o domáce double, keď nastúpi vo finále pohára proti Antverpám. Sezóna 2020/2021 by mala odštartovať na budúci týždeň.



V Belgicku do utorka 18.30 h potvrdili 66.428 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 9822 súvisiacich úmrtí.