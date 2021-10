Futbal: Belgičania proti Talianom bez Lukakua a Edena Hazarda

Turín 9. októbra (TASR) - Belgickí futbaloví reprezentanti nastúpia na nedeľňajší duel o tretie miesto v Lige nádorov proti Talianom bez Romelua Lukakua a Edena Hazarda.



Tréner Roberto Martinez v sobotu oznámil, že dvojica ofenzívnych hviezd nie je úplne fit. "Obaja majú preťažené svalstvo v rôznych partiách a v našom kempe sme nemali zázemie, aby sme mohli s lekárskym tímom pracovať tak, ako by sme potrebovali. Takže sme ich museli poslať späť do Belgicka," povedal reportérom.



Hazard striedal v semifinále s Francúzskom (2:3) pätnásť minút pred koncom, strelec gólu na 2:0 pre Belgicko Lukaku odohral celý duel. Kanonier Chelsea pridal v 87. minúte aj druhý zásah na 3:2 pre svoju krajinu, no ten napokon neplatil pre ofsajd, ktorý odhalil VAR. Francúzi vzápätí strhli triumf na svoju stranu vďaka gólu Thea Hernandeza.



Oba zápasy o medaily sa hrajú v nedeľu, finále medzi Francúzskom a Španielskom od 20.45 h na San Sire v Miláne, duel o bronz od 15.00 h v Allianz Aréne v Turíne. Informovala o tom agentúra AFP.