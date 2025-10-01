< sekcia Šport
Bellingham je najlepší hráč reprezentácie Anglicka v uplynulej sezóne
Autor TASR
Londýn 1. októbra (TASR) - Futbalista Jude Bellingham získal ocenenie pre najlepšieho hráča anglickej reprezentácie za sezónu 2024/2025. Stredopoliar Realu Madrid triumfoval v ankete fanúšikov premiérovo, najlepšiu trojicu doplnili ďalší stredopoliar Declan Rice (Arsenal) a útočník Harry Kane (Bayern Mníchov).
Dvadsaťdvaročný odchovanec Birminghamu City nastúpil v drese Albionu v uplynulej sezóne na osem zápasov. Počas jesene 2024 pomohol svojej krajine k postupu do A-divízie Ligy národov a bol aj pri premiére Thomasa Tuchela na lavičke Anglicka. Bellingham sa stal len druhým hráčom v službách zahraničného klubu, ktorý získal toto ocenenie. V roku 2006 sa to ako prvému podarilo Owenovi Hargreavesovi, vtedy hráčovi Bayernu Mníchov. Správu priniesla agentúra DPA.
