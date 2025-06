Bellingham nepomôže Realu v úvode novej sezóny, podrobí sa operácii

Madrid 23. júna (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Jude Bellingham nepomôže Realu Madrid v úvode novej sezóny La Ligy. Po víťazstve 3:1 nad mexickou Pachucou na MS klubov oznámil, že sa podrobí operácii ramena. To si vykĺbil ešte na jeseň v roku 2023 v dueli najvyššej španielskej súťaže proti Rayu Vallecano.



„Už som sa dostal do bodu, keď mi ortéza lezie na nervy, Musím si ju stále narovnávať a upravovať, v súbojoch ma za ňu ťahajú aj súperi," citovali slová Bellinghama španielske médiá. Zatiaľ nie je známy presný dátum operácie, no mala by sa uskutočniť niekoľko dní po finále MS klubov, ktoré je na programe 13. júla.