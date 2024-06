Bénes prestúpil do Unionu Berlín

Berlín 26. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant László Bénes sa stal novou posilou Unionu Berlín, do ktorého prestúpil z Hamburgeru SV. Podľa informácie nemeckých médií by mal jeho bývalý zamestnávateľ zarobiť na prestupe sumu 5-6 miliónov eur po tom, ako aktivoval výstupnú klauzulu.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar je aktuálne so slovenským tímom na ME. V základnej zostave ešte nefiguroval, no v druhom dueli proti Ukrajine odohral viac ako polhodinu. V minulej sezóne nastúpil za druholigový Hamburg v 27 ligových zápasoch, v ktorých nastrieľal 13 gólov.



Union si v uplynulom ročníku zahral skupinovú fázu Ligy majstrov, no v najvyššej domácej súťaži sa mu nedarilo. Obsadil 15. miesto, keď sa zachránil až v poslednom kole.