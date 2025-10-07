Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bénesovho trénera Gisdola odvolali v Kayserispore po ôsmich zápasoch

Na snímke futbalista László Bénes. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Reprezentačný stredopoliar Bénes je v klube na hosťovaní z Unionu Berlín a zatiaľ odohral sedem duelov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu.

Kayseri 7. októbra (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes bude mať v tureckom Kayserispore nového trénera. Predposledné mužstvo tamojšej najvyššej súťaže odvolalo doterajšieho kormidelníka Nemca Markusa Gisdola. Ten prebral klub v júni, pod vedením 56-ročného kouča však ešte Kayserispor nezvíťazil. Na konte má po ôsmich zápasoch iba päť bodov za remízy, naposledy podľahol Trabzonsporu 0:4. Reprezentačný stredopoliar Bénes je v klube na hosťovaní z Unionu Berlín a zatiaľ odohral sedem duelov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu. Správu priniesla agentúra DPA.
