Bénesovho trénera Gisdola odvolali v Kayserispore po ôsmich zápasoch
Reprezentačný stredopoliar Bénes je v klube na hosťovaní z Unionu Berlín a zatiaľ odohral sedem duelov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu.
Autor TASR
Kayseri 7. októbra (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes bude mať v tureckom Kayserispore nového trénera. Predposledné mužstvo tamojšej najvyššej súťaže odvolalo doterajšieho kormidelníka Nemca Markusa Gisdola. Ten prebral klub v júni, pod vedením 56-ročného kouča však ešte Kayserispor nezvíťazil. Na konte má po ôsmich zápasoch iba päť bodov za remízy, naposledy podľahol Trabzonsporu 0:4. Reprezentačný stredopoliar Bénes je v klube na hosťovaní z Unionu Berlín a zatiaľ odohral sedem duelov, v ktorých strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu. Správu priniesla agentúra DPA.