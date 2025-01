Bentancura prepustili z nemocnice, Postecoglu: Cíti sa dobre

Londýn 10. januára (TASR) - Uruguajský futbalista Rodrigo Bentancur z Tottenhamu Hotspur je už doma a cíti sa dobre. Po zranení hlavy 27-ročného stredopoliara v semifinálovom zápase anglického Ligového pohára to potvrdil tréner Spurs Ange Postecoglu.



K incidentu došlo už v 6. minúte stredajšieho stretnutia s Liverpoolom (1:0). Bentancur po rohovom kope v snahe hlavičkovať loptu spadol na tvár a zostal bezvládne ležať na trávniku. Na pomoc mu rýchlo pribehli zdravotníci, zápas bol na niekoľko minút prerušený. Nakoniec ho z hracej plochy vyniesli na nosidlách s chráničom krku a kyslíkovou maskou na tvári a previezli do nemocnice. Odtiaľ potom na sociálnej sieti zverejnil fotografiu s popisom, že je v poriadku.



Postecoglu v piatok oznámil, že Bentancur mal otras mozgu. Z nemocnice ho už prepustili do domácej liečby. "Našťastie, mám dobré správy. Je späť doma a je v poriadku. Cíti sa dobre," uviedol podľa DPA. Austrálsky kouč zároveň potvrdil, že uruguajský reprezentant určite vynechá nedeľný súboj Pohára FA proti Tamworthu. "Samozrejme, teraz budeme dodržiavať protokoly. Myslím si, že to bude trvať pár týždňov, kým si budeme istí, že je všetko v poriadku," dodal Postecoglu.