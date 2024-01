Benzema sa cíti byť pod tlakom a chce dočasne opustiť Al-Ittihad

Rijád 23. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema sa cíti byť vo svojom saudskoarabskom klube Al-Ittihad pod tlakom a údajne chce dočasne opustiť mužstvo. Vedenie mu ponúklo odchod na hosťovanie do iného klubu v saudskej Pro League, ale to podľa agentúry AFP odmietol. Záujem o jeho služby má podľa britských médií Chelsea.



Benzema si nedávno z vlastnej vôle predĺžil dovolenku o 17 dní. Do prípravy saudskoarabského klubu Al-Ittihad sa zapojil až v piatok 19. januára, hlásiť sa mal pritom už 2. januára. Klubových funkcionárov jeho správanie nahnevalo o to viac, že počas dovolenky sa s ním nevedeli spojiť. Francúzsky kanonier si vypol účet na sociálnej sieti Instagram a užíval si voľno na ostrove Maurícius.