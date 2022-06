Benzema stiahol odvolanie voči svojmu trestu

Paríž 4. júna (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Karim Benzema stiahol svoje odvolanie proti rozsudku z vlaňajšieho novembra. Za svoj podiel na vydieraní bývalého spoluhráča z národného tímu Mathieua Valbuenu dostal ročné väzenie s podmienkou. Útočník Realu Madrid musí na základe súdneho verdiktu zaplatiť aj pokutu 75.000 eur.



Benzema teda akceptoval svoj trest, otvorenie odvolacieho konania bolo naplánované na 30. júna. Podľa vyšetrovateľov figuroval Benzema v celom prípade ako sprostredkovateľ. Kauza sa ťahá od roku 2015, keď mal francúzsky reprezentant presvedčiť Valbuenu, aby zaplatil vydieračom, ktorí hrozili zverejnením jeho intímneho videa so sexuálnym obsahom.



Právnik futbalistu Hugues Vigier uviedol, že vzdanie sa odvolania nie je priznaním viny: "Môj klient je vyčerpaný týmto procesom. Odsúdenie je právna pravda, ale nie je realita. Karim Benzema sa aj naďalej cíti nevinný."



Po obvineniach nebol Benzema takmer šesť rokov súčasťou francúzskej reprezentácie. Reprezentačný tréner Didier Deschamps ho do nej vrátil vlani v máji. Valbuena sa už do nej nevrátil nikdy. Informovala agentúra DPA.