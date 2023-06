Benzemu spájajú s prestupom do Saudskej Arábie, on to poprel

Paríž 1. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema poprel informácie o možnom prestupe do saudskoarabského klubu Al Ittihad. Hráč Realu Madrid zdôraznil, že informácie na internete nie sú pravdivé.



"Prečo mám hovoriť o budúcnosti, keď som v Madride? Zatiaľ som tu, som veľmi hrdý na svoju prácu a užívam si každý tréning, zápas a to je najdôležitejšie. Futbal si užívam ako deti," reagoval Benzema podľa agentúry AFP o prestupe do Saudskej Arábie.



Al Ittihad mal ponúknuť Benzemovi dvojročný kontrakt s platom 100 miliónov eur za sezónu. V madridskom klube by ho mohol nahradiť Harry Kane, najlepší strelec anglickej reprezentácie i Tottenhamu Hotspur.



Benzema na slávnostnom odovzdávaní cien denníka Marca vysvetlil, že jeho prístup k hre znamená, že sa snaží byť všestrannejším útočníkom: "Viem strieľať góly, no futbal mám rád preto, čo dokážem na ihrisku. Snažím sa robiť veci, ktoré nemôžete vidieť u iných útočníkov."



Tridsaťpäťročný útočník je v Reale Madrid od roku 2009 a získal s ním päť titulov v Lige majstrov, štyri v domácej súťaži a tri Španielske poháre. V tíme momentálne zastáva pozíciu kapitána, no jeho kontrakt sa končí po tejto sezóne.