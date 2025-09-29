Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bernal podpísal s Barcelonou novú zmluvu do roku 2029

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Osemnásťročný stredopoliar je odchovancom barcelonskej akadémie, do ktorej vstúpil ako šesťročný.

Autor TASR
Barcelona 29. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Marc Bernal podpísal novú zmluvu s FC Barcelona, ktorá platí do júna 2029. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.

Osemnásťročný stredopoliar je odchovancom barcelonskej akadémie, do ktorej vstúpil ako šesťročný. V „áčku“ tíme debutoval vo veku 17 rokov v auguste 2024. Následne však utrpel zranenie kolena, pre ktoré chýbal viac ako rok.

Bernal sa vrátil do súťažného diania v tejto sezóne a v prvom zápase po návrate si pripísal asistenciu pri víťazstve 6:0 nad Valenciou. Podpis novej zmluvy sa uskutočnil v pondelok za účasti prezidenta Joana Laportu, viceprezidenta Rafaela Yusteho a športového riaditeľa Deca. Informácie priniesla agentúra DPA.
