La Liga bude bez Messiho a Ramosa, ale s divákmi

Madrid 12. augusta (TASR) – Najvyššia španielska futbalová súťaž prešla v lete dramatickými zmenami. Zasiahnutá pandémiou koronavírusu, jej ekonomickými dopadmi, no najmä odchodmi dvoch ikonických hráčov.



Dvaja najväčší ašpiranti na titul sa musia prispôsobiť novej ére bez svojich dlhoročných kapitánov. Real Madrid opustil Sergio Ramos, dlhmi zmietaná Barcelona prišla o Lionela Messiho, obaja zamierili ako voľní hráči do Paríža St. Germain.



Obaja pôsobili v La Lige takmer rovnaký čas, Ramos debutoval za FC Sevilla v ročníku 2003/2004, Messi o rok neskôr v Barcelone. Kým španielsky obranca sa nedohodol s Realom na dĺžke zmluvy a už skôr bolo známe, že Madrid opustí, Katalánci do poslednej chvíle dúfali, že si hviezdneho Argentínčana udržia. Nestalo sa, ekonomická situácia Barcelony bola príliš zlá a nemohla si dovoliť Messiho astronomický plat, aj keď o polovicu nižší v porovnaní s predchádzajúcou zmluvou.



Výpadky príjmov v dôsledku pandemickej krízy však nezasiahli iba top kluby. Podľa agentúry AFP účastníci La Ligy zaznamenali stratu dovedna dve miliardy eur. Vedenie súťaže sa tak rozhodli uzavrieť „faustovskú dohodu" a americkej spoločnosti CVC predali desať percent marketingových práv na 50 rokov za 2,7 miliardy eur. Táto dohoda sa však nestretla s pochopením všetkých, Real Madrid už podal žalobu, ktorou chce transakcii zabrániť.



Keďže peňazí nie je nazvyš, Real a najmä Barcelona zmenili prestupovú stratégiu. Namiesto drahých transferov sa obrátili na trh voľných hráčov. Do Madridu prišiel defenzívny univerzál David Alaba. Zmena nastala aj na poste trénera, Zinedine Zidane sa rozhodol odísť, na jeho miesto sa vrátil Carlo Ancelotti. Barcelona získala z Manchestru City útočníka Sergia Agüera a stopéra Erica Garciu, z Lyonu krídelníka Memphisa Depaya. Jedine za pravého obrancu Betisu Sevilla Emersona Royala zaplatila 9 miliónov eur. Tréner Ronald Koeman si však musí v úvode poradiť bez Agüera, ktorý si zranil lýtko a čaká ho desaťtýždňová absencia.



Atletico Madrid v minulej sezóne prerušilo šesťročnú nadvládu Realu a Barcelony a získalo titul. V lete si dokázalo udržať všetkých kľúčových hráčov a za 35 miliónov eur angažovala z Udinese stredopoliara Rodriga de Paula. Kartami by mohol zamiešať aj FC Sevilla. Klub opustil ľavý obranca Bryan Gil, ktorý zamieril do Tottenhamu za 25 miliónov, na druhej strane, ofenzívu posilnil Erik Lamela, argentínsky krídelník prišiel zadarmo. Odpisovať neradno ani Villarreal. Víťaz Európskej ligy 2020/2021 si uplatnil opciu na trvalý prestup Juana Foytha z Tottenhamu (15 miliónov eur) a za útočníka Boulayeho Diu z Reims zaplatil 12 miliónov. Podarilo sa mu zároveň udržať svoje opory na čele s kanonierom Gerardom Morenom.



Španielska liga bude pútať pozornosť aj zo slovenského pohľadu. V drese nováčika súťaže RCD Mallorca sa predstavia dvaja členovia širšieho kádra reprezentácie. Stopér Martin Valjent si vybojoval stabilné miesto v obrane tímu, pred touto sezónou ho doplnil brankár Dominik Greif zo Slovana Bratislava.



Nová sezóna La Ligy odštartuje v piatok 12. augusta zápasom Valencie s Getafe. Real Madrid vstúpi do ročníka v sobotu na pôde Alavesu, Barcelona v nedeľu privíta San Sebastian a Atletico Madrid sa predstaví na ihrisku Celty Vigo. Dobrou správou pre kluby i fanúšikov je, že španielska vláda povolila obmedzený počet divákov. Štadióny otvoria na 40 percent kapacity, s 1,5-metrovými zostupmi. Regionálne autority však môžu v závislosti od situácie znížiť limit na 30 percent. Týkať sa to bude Osasuny, keď v Pamplone už pred začiatkom súťaže avizovali, že pristúpia k obmedzeniu.