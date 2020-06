Bierhoff chce, aby sa Liga národov hrala ako jednorazový turnaj

Berlín 2. júna (TASR) – Športový riaditeľ nemeckej futbalovej reprezentácie Oliver Bierhoff sa prihovára za to, aby sa Liga národov hrala ako turnaj na jednom mieste. Druhá edícia súťaže by mala odštartovať v septembri. Slováci sa v 2. skupine B-divízie stretnú s Českom, Škótskom a Izraelom.



"V čase pandémie koronavírusu by väčšina národných futbalových zväzov privítala, keby sa Liga národov hrala ako miniturnaj v jednom dejisku. Predišli by sme tým nadmernému cestovaniu a pomohli hráčom. Nemecko je pripravené kedykoľvek usporiadať takéto podujatie," citovala slová Bierhoffa agentúra DPA.