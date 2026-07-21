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Blatter kritizoval Infantina: FIFA potrebuje nové vedenie
Infantino prevzal funkciu od Blattera a je obľúbený u mnohých federácií za rozšírenie MS.
Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Sepp Blatter zopakoval svoju výzvu na odstúpenie svojho nástupcu Gianniho Infantina a povedal, že na MS boli korunovaní „správni“ šampióni. Španielsko zvíťazilo v nedeľnom finále 1:0 po predĺžení nad Argentínou, ktorá sa dostala pod paľbu kritiky za svoju agresivitu a nedostatok ofenzívy.
Rekordný turnaj so 104 zápasmi a 48 tímami zatienila kontroverzia okolo zrušenia trestu za červenú kartu americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že požiadal Infantina, aby ho nechal hrať, ale šéf FIFA tvrdí, že rozhodnutie bolo prijaté nezávisle.
Blatter, ktorý viedol FIFA v rokoch 1998 až 2015 v ére sužovanej obvineniami z korupcie, v utorok na sociálnej sieti X napísal: „Najdlhšie majstrovstvá sveta sa skončili - so správnymi šampiónmi. Ale cestou k záverečnému hvizdu turnaj stratil svoju dôveryhodnosť. Politika nemôže zatieniť hru. Teraz je na fanúšikoch, hráčoch a národných asociáciách, aby znovu získali futbal a priviedli ho späť ku koreňom pod novým vedením.“
Infantino prevzal funkciu od Blattera a je obľúbený u mnohých federácií za rozšírenie MS. Šampionát by mohol mať v roku 2030 až 64 tímov. Budúci rok sa chystá kandidovať na štvrté funkčné obdobie ako prezident FIFA, ale niektoré európske federácie, ako napríklad nemecká, ho ešte nepodporili.
Rekordný turnaj so 104 zápasmi a 48 tímami zatienila kontroverzia okolo zrušenia trestu za červenú kartu americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že požiadal Infantina, aby ho nechal hrať, ale šéf FIFA tvrdí, že rozhodnutie bolo prijaté nezávisle.
Blatter, ktorý viedol FIFA v rokoch 1998 až 2015 v ére sužovanej obvineniami z korupcie, v utorok na sociálnej sieti X napísal: „Najdlhšie majstrovstvá sveta sa skončili - so správnymi šampiónmi. Ale cestou k záverečnému hvizdu turnaj stratil svoju dôveryhodnosť. Politika nemôže zatieniť hru. Teraz je na fanúšikoch, hráčoch a národných asociáciách, aby znovu získali futbal a priviedli ho späť ku koreňom pod novým vedením.“
Infantino prevzal funkciu od Blattera a je obľúbený u mnohých federácií za rozšírenie MS. Šampionát by mohol mať v roku 2030 až 64 tímov. Budúci rok sa chystá kandidovať na štvrté funkčné obdobie ako prezident FIFA, ale niektoré európske federácie, ako napríklad nemecká, ho ešte nepodporili.