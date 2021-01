Blatter leží v nemocnici, jeho stav je vážny

Bern 8. januára (TASR) – Bývalý dlhoročný prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Sepp Blatter je v nemocnici. Jeho zdravotný stav je vážny, no nie je v ohrození života. Švajčiarskemu denníku Blick to bez ďalších podrobností povedala jeho dcéra Corinne Blatterová Andenmattenová.



„Môj otec sa nachádza v nemocnici. Každým dňom sa jeho zdravotný stav zlepšuje. Potrebuje však čas a odpočinok," uviedla Blatterová Andenmattenová.



Osemdesiatštyriročný Blatter stál na čele svetového futbalu dlhých 17 rokov až do roku 2015, keď vypukol rozsiahly korupčný škandál vo vedení FIFA. Následne dostal osemročný zákaz pôsobenia vo futbale za netransparentnú platbu vo výške dva milióny švajčiarskych frankov z roku 2011 pre vtedajšieho šéfa Európskej futbalovej únie (UEFA) Michelea Platiniho. Trest mu neskôr skrátili o dva roky. Švajčiarskeho funkcionára, ktorého na poste nahradil Gianni Infantino, takisto niekoľkokrát vyšetrovali pre spreneveru. Informáciu priniesli agentúry AFP a DPA.